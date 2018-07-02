Неделя высокой моды в Париже: Наталья Водянова — гость Acne Studios, Винни Харлоу на Schiaparelli и шоу Sonia Rykiel

Наталья Водянова Вчера в Париже открылась Неделя высокой моды. С утра, вне официального календаря, гостей ждала презентация от Sonia Rykiel, посвященная 50-летию бренда. Звездные гости подтянулись на показ Acne Studios. Ну а честь открывать второй день выпала Schiaparelli. «КВ» собрал самые яркие образы с трех показов. Sonia Rykiel

Париж, безусловно, является знаковым городом для Sonia Rykiel — именно здесь, во французской столице полной бунтующих студентов, полвека назад открылся первый бутик модельера. Действующий креативный директор марки Жюли де Либран постаралась сохранить в коллекции ключевые ценности, которые Соня Рикель вкладывала в свой бренд. Эти вещи не настолько манерные и вычурные, что вы никогда не наденете их. Я хочу, чтобы их носили. Вот что значит для меня мода, — охарактеризовала коллекцию де Либран.

Показ прошел под открытым небом — модели дефилировали вокруг исторического фонтана и по мозаичному полу сквозь колоннаду со скульптурами, а гости с комфортом расположились за столиками на лужайке.

Место для показа было выбрано не случайно. Каждый образ, действительно, превратился в художественный манифест, воспевающий ручной труд мастериц ателье. Вышивка, кружева, вязаные вещи, бахрома, перья — все это широко представлено в коллекции. Здесь много декоративных элементов, аппликаций и украшений, выполненных вручную. Над некоторыми вещами мы работали 150 часов. Это кутюр. Но мне хотелось сделать его более демократичным, — отметила де Либран. Коллекция реикарнировала знаковые элементы, которые ассоциируются с модным наследием Рикель: облегающие трикотажные платья, контрастные полоски, фантазии на тему смокинга. Основными цветами коллекции стали белый, черный, красный и оттенки бежевого. Создавать осенние образы де Либран советует на контрастных фактурах, например, сочетая объемные свитера крупной вязки с полупрозрачными юбками.

Для вечернего выхода предлагается комбинировать атлас с кружевом, брюки со шлейфами, а платья с объемными жакетами, словно снятыми с мужского плеча. Образ невесты выдает индульгенцию всем, кто считает нарушения дресс-кода элементом стиля — под венец этой осенью можно отправиться в корсете и джинсах. Обещание из пресс-релиза представить «сочетание трансгрессивной роскоши и беззаботной фантазии» выполнено.

Гости показа

София Бутелла

Анна Брюстер

Лия Кебеде

Александра Голованофф

Грейлин Иствуд

Хедие Лубье и Паскаль Моран Acne Studios Шведский бренд устроил показ также вне официального календаря — и презентовал женскую прет-а-порте коллекцию сезона весна-лето 2019. И, судя по количеству звездных гостей в первом ряду, стратегическое планирование гардероба на будущий год у многих уже идет полным ходом. Вдохновляться идеями скандинавского бренда пришли топ-модель Наталья Водянова, певица Люкки Ли, актриса Изабель Юппер , а также влиятельные фэшн-блогеры Сюзи Лау и Каро Дауэр.

Своему фирменному стилю дизайнеры Acne Studios не изменили — по-прежнему ставят на оверсайз, асимметрию и принты. И, судя по всему, предлагают всем проводить теплый сезон где-то во фьордах. Иначе, чем объяснить нарочитую многослойность образов, обилие трикотажных, вязаных и кожаных вещей, а также плотных пиджаков. За пробуждение к жизни после зимней спячки отвечают красные и оранжевые цвета, которые для большего эффекта предлагается сочетать друг с другом.

Место босоножек и балеток занимают массивные кроссовки со множеством цветных вставок и шлепанцы, которые надо носить с носками. Прощай, изящество — если вам и придется дополнять образ туфлями, то пусть они лучше выглядят как заготовка обувных дел мастера, наспех обтянутая чехлом.

Гости показа

Наталья Водянова

Изабель Юппер

Люкки Ли Каро Дауэр

Сюзи Лау Камила Коэльо Schiaparelli Показ кутюрной коллекции от Schiaparelli состоялся в Опере Гранье — локация под стать роскоши и помпезности стиля, которую исповедует бренд. Модный спектакль собрал в первом ряду множество селебрити — от влиятельного фэшн-блогера Каро Дауэр до наследницы многомиллионных состояний Ники Хилтон Ротшильд. Одежда, которую создавала Эльза Скиапарелли , была воплощением ее независимого характера. Изящность, смешанная со своеволием (даме положена шляпка — ну вот вам головной убор в виде туфли или с загнутым козырьком с прорезью для глаза) привлекала и голливудских актрис, и королевских особ.

Неожиданные художественные акценты, сюрреалистические формы, утрированные в размерах аксессуары и пуговицы — все это было фирменным почерком Эльзы Скиапарелли. Возродившийся в 2013 году модный Дом продолжает бережно хранить эти стилевые особенности, трансформируя и преломляя их сквозь современные тренды и накладывая на образы не только эстетику Дали, но и фильтры Instragram и привлекая нестандартных моделей — по подиуму продефилировала Винни Харлоу

Коллекция, показанная 2 июля, переносила зрителей в фантастический сад с диковинными зверями и растениями. Анималистические принты прослеживались почти в каждом образе — разрешение модницам выдано даже на ношение леопардово-тигриных тотал-луков. Вместо классических головных уборов модели демонстрировали шлемы в виде львов и фламинго, накладные уши и маски в форме насекомых.

В палитре отражено все неудержимое буйство красок и игра свето-теней в природе. От розово-оранжевых джунглей до синих морских глубин и туманных рассветов. Гости показа

Оливия Палермо

Ники Хилтон Ротшильд

Винни Харлоу

Каро Дауэр