Розовые фламинго, эпатажные маски, пайетки и «ядовитые» цвета в кутюрной коллекции Schiaparelli

Неделя Высокой моды в Париже не перестает удивлять! Кутюрная коллекция сезона осень-зима 2018-2019 от креативного директора Дома Schiaparelli Бертрана Гийона просто поразила зрителей.

Бертран Гийон удачно продолжает наследие Эльзы Скиапарелли : на его счету уже седьмой показ кутюрной коллекции бренда. И в общем-то дело идет неплохо: после такого долго застоя (Модный Дом был закрыт в 1954 году) дизайнеру удается вернуть былое величие марки. Каждая его работа — это отсылка к великим корням Дома: в прошлый раз вдохновением для коллекции послужили работы Эльзы — ее вышивки, теперь же музой для Гийона послужила сама Скиапарелли.

Известно, что Скиапарелли работала в театре, именно этим объясняется эпатажность и претенциозность ее коллекций. Яркие цвета и необычные фасоны, шокирующие своей смелостью и будто бросающие вызов — все это сохранилось и сегодня. «Ядовитый» розовый, введенный Эльзой в моду, воплощается Гийомом в виде объемного платья с несоразмерными рукавами и такой же маской-бабочкой. Но это отнюдь не самый яркий акцент в новой коллекции. Розовый, красный, желтый переплетаются в одном образе; на моделях пестрят принтованные платья и обувь; маски в виде фламинго, заячьи уши, пантеры, перья — все это похоже на празднество в честь бога Вакха или на балл-маскарад.

Но коллекция получилась неоднородной. Наряду с этими яркими фантасмагорическими образами, вышагивают модели в классических костюмах, сдержанных платьях и комбинезонах. Сперва почти невозможно понять такую тактику дизайнера, но те, кто знаком с творчеством Скиапарелли поймут: несмотря на необычайно красочные коллекции дизайнера, сама Эльза одевалась очень лаконично. Именно это противоречие и хотел отметить Гийон в своей коллекции. Пока одни удивлялись театральным маскам и фееричным фасонам, другие восхищались элегантными платьями в классических цветовых решениях, роскошному бархату и струящемуся атласу.

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com