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Гвинет Пэлтроу угадала с цветом платья, но выбрала неудачный фасон
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Гвинет Пэлтроу угадала с цветом платья, но выбрала неудачный фасон 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Гвинет Пэлтроу Фото: David FISHER/REX/FOTODOM.ru  45-летняя звезда наконец готова стать замужней женщиной: Гвинет объявила дату свадьбы с продюсером Брэдом Фэлчаком — они поженятся в начале сентября. Влюбленные решили устроить торжество в доме актрисы в Нью-Йорке. Только на помолвку Гвинет позвала 400 гостей. Сколько же — на свадьбу. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Мне очень нравится нежный цветочный принт платья Гвинет. Но категорически не нравится его фасон: то ли есть рукав, то ли его нет. Талия то ли на месте, то ли слишком высоко. Я бы убрала рукав и сделала образ по-настоящему легким и летним, с открытыми плечами и асимметричной проймой. Босоножки от Jimmy Choo хорошо дополняют наряд.
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