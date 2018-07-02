Где купить чайные платья, о которых сейчас мечтают все: 10 лучших моделей с распродаж

Когда еще носить платья в цветок, как не летом. В этом сезоне самые модные — в мелкий узор, напоминающий о бабушкином ситце и цветущих полях в середине июля. Такие модели обожают Жанна Дама, Сабина Соколь и другие парижские инфлюэнсеры, чья слава давно вышла за пределы родной Франции. К счастью, моду на романтичный стиль подхватил и масс-маркет и представил своим клиентам на выбор традиционные для весенне-летнего сезона платья в цветок, но с поправкой на 2018-й. Так что пока не закончились распродажи, скорее отправляемся на шопинг.