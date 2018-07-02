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Levi’s запустил благотворительный проект в поддержку юношеского спорта
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Levi’s запустил благотворительный проект в поддержку юношеского спорта 

Собака.ru 47 минут назад
Фото: Собака.ru
Levi’s пополнил число капсульных коллекций к Чемпионату мира по футболу, но сделал это не в коммерческих, а в благотворительных целях. Часть средств с продажи футболок «Россия» и поло с национальным «нагрудным» флагом пойдет в фонд «Город спорта», а именно — на строительство футбольного поля для кировской Школы-интерната №1.
Коллекция Levi’s лимитирована и продается во флагманских магазинах американского бренда. Собранные с ее продажи 14 и 15 июля средства позволят каждому воспитаннику Школы-интерната попробовать себя в спорте или развить навыки на полностью оснащенной площадке под руководством профессионального тренера. За 8 лет работы фонд «Город спорта» уже помог 30 000 детям-сиротам из 85 регионов — кто знает, может среди них есть будущие Игорь Акинфеев, Артем Дзюба или Александр Головин.
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