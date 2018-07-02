Levi’s запустил благотворительный проект в поддержку юношеского спорта

Levi’s пополнил число капсульных коллекций к Чемпионату мира по футболу, но сделал это не в коммерческих, а в благотворительных целях. Часть средств с продажи футболок «Россия» и поло с национальным «нагрудным» флагом пойдет в фонд «Город спорта», а именно — на строительство футбольного поля для кировской Школы-интерната №1.