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Женщины начнут ходить в перевернутых шортах
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Женщины начнут ходить в перевернутых шортах 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский бренд CIE Denim выпустил перевернутые женские шорты, сообщает Metro. В новой модели Nancy пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты — на талии.
«Nancy — наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна», — говорится на официальном сайте CIE Denim в описании к продукту.
Вместе с шортами дизайнеры бренда выпустили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах.
Голубые джинсовые шорты с завышенной талией продаются по цене 385 долларов, штаны — 500 долларов.
В июне в интернет-магазине британского производителя женской одежды Pretty Little Thing появились джинсовые шорты с дырками на ягодицах. Короткие летние шорты с завышенной талией доступны в двух цветах: синем и черном. По информации на сайте бренда, за последние 48 часов было куплено 25 единиц этой модели.
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