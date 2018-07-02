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Частную коллекцию дымковской игрушки представили вниманию зрителей неподалеку от Дмитровского района
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Частную коллекцию дымковской игрушки представили вниманию зрителей неподалеку от Дмитровского района 

Управа района Дмитровский города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Неподалеку от Дмитровского района — в Культурном центре «Онежский» — открылась экспозиция «Дымка кировских мастеров». Как сообщили в администрации учреждения культуры, вниманию посетителей представлены экспонаты из частной коллекции.
— Дымковскую игрушку из своей коллекции представила Гаранина Наталия — кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник общего образования Российской Федерации и почетный работник образования города Москвы, — рассказал представитель администрации.
Выставка доступна бесплатно для всех желающих. Часы работы: с 12.00 до 18.00 каждый день.
Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)
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