Частную коллекцию дымковской игрушки представили вниманию зрителей неподалеку от Дмитровского района

Неподалеку от Дмитровского района — в Культурном центре «Онежский» — открылась экспозиция «Дымка кировских мастеров». Как сообщили в администрации учреждения культуры, вниманию посетителей представлены экспонаты из частной коллекции.

— Дымковскую игрушку из своей коллекции представила Гаранина Наталия — кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник общего образования Российской Федерации и почетный работник образования города Москвы, — рассказал представитель администрации.

Выставка доступна бесплатно для всех желающих. Часы работы: с 12.00 до 18.00 каждый день.

Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)