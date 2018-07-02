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Афрокосички, «хищный» взгляд и необычный наряд: Глафира Тарханова удивила «ведьминской» фотосессией
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Афрокосички, «хищный» взгляд и необычный наряд: Глафира Тарханова удивила «ведьминской» фотосессией 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
34-летняя Глафира Тарханова показала поклонникам снимки из недавней фотосессии, где предстала в неожиданном образе.
Актриса Глафира Тарханова часто меняет имидж в угоду очередной роли. Но иногда многодетная мама пробует что-то новое только для себя. На днях она опубликовала в своем микроблоге фотосет, в котором примерила образ ведьмы.
Глафира позировала в необычном объемном платье и темной накидке с капюшоном. Звезде сделали мелкие афрокосички и ярко накрасили глаза. Получилось очень необычно!
Поклонники Тархановой тоже пришли в восторг: «Нереально здоровский образ», «Образ стервочки, по-моему очень даже идет», «Амозонка большого города М», «Красота какая! Дерзотка прям», «Дикая кошка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
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