Прозрачные боди с куполами, кожаные балаклавы и эстетика бандитских 90-х в новой коллекции Vetements

Стилисты и модные критики всего мира вновь спорят: Гений ли Демна Гвасалия или же дизайнер уже заигрался и навсегда позгряз в 90-х. Что же, перед тобой новая весенне-летняя коллекция бренда Vetements. Пролистай галерею до конца и, возможно, у тебя появится свое видение на популярный спор.

Vetements — безусловно, один из самых обсуждаемых брендов уже несколько сезонов подряд. Его носят и модницы вроде Натальи Водяновой и мальчишки из подворотни на Рублевке. Интересно, кто из них будущей весной первым запишется в виш-листы крупных бутиков за полупрозрачными боди с «татуировкой» куполов или же за худи с нецензурными выражениями на русском. Возможно, Демне повезло, ведь мировая модная индустрия не особо сильна в кириллице. А возможно — это всего-то новый вызов от дизайнера-провокатора.

Из сезона в сезон Гвасалии удается монетизировать идею лихих 90-х. Как сказал сам дизайнер: «Эта коллекция и одежда — документальный фильм о моей жизни в Грузии в 90-ые. Мы с братом Гурамом росли в 90-х, тогда, когда в Грузии началась война. Цель моего нового шоу — противостояние той тоске, боли и страху. Я не хотел вспоминать об этом раньше, не хотел идти так далеко».

В 1993-м Демна с семьей были вынуждены бежать из Сухуми из-за постоянных террактов. Эта тема также нашла отражение в коллекции: кожаные балаклавы, полностью скрывающие лица моделей, огромные спортивные костюмы и грубые ботинки — воссозданы воображением дизайнера.

Впрочем, не только печаль он вынес из 90-х. Несмотря на явные клише, в коллекции появились футболки с изображением Виктора Цоя , а также анораки в цветах флагов США, России, Украины и Швейцарии. И на контрасте со всем этим Демне удалось создать очень носибельные платья в стиле ретро, идеальные прямые голубые джинсы и даже худи жизнеутверждающих оттенков.

Впрочем, не кажется ли тебе, что мы все это уже видели?

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Фото: Vogue.com