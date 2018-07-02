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Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски устроили жаркую фотосессию в Греции
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Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски устроили жаркую фотосессию в Греции 

Журнал ОК! 1 час назад
Лето — время отпусков, разноцветных коктейлей и пляжных вечеринок. За допингом меланина большинство звезд отправляются на греческий остров Миконос. Именно там сейчас и проводят отпуск Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски. Все выходные модели провели на небольшой яхте, где их и сфотографировали папарацци. Белокурый ангел Victoria's Secret и ее подружка устроили жаркую фотосессию на палубе и продемонстрировали стильные купальники.
Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски
Сначала Эмили предстала в бежевом цельном купальнике в горошек, а позже сменила его на синее мини-бикини. Джиджи предпочла модели по проще — классический розовый купальник и черный цельный бандо. Да, фигурам девочек остается только позавидовать.
Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид и Эмили Ратажковски
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Эмили Ратажковски
Вместе с Джиджи и Эмили на яхте был таинственный, который и выступал фотографом. А вот муж Ратажковски, по всей видимости, решил остаться дома. Сейчас пара переживает не лучшие времена. Мужчину не так давно застали в объятиях другой девушки, что сильно разозлило Эмили.
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