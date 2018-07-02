12 пар шорт, которые делают ноги стройнее

Шорты с завышенной талией и широкими штанинами гарантированно станут самой удачной покупкой сезона. Весь секрет в том, что эта модель творит чудеса, магическим образом делая ноги стройнее и длиннее, а настроение, соответственно, лучше. Кстати, визуальный эффект еще более заметен, если дополнить шорты широким ремнем. Самые модные — из плотного хлопка в стиле сафари и свободные удлиненные модели из льна. Для отпуска или воскресного променада подойдут модели покороче, а если планируете демонстрировать стройные ноги на работе, то выбирайте соответствующую длину.