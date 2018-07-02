5 вещей в полоску, которые сделают фигуру стройнее, как у Марии Кожевниковой

VERO MODA, UNITED COLORS OF BENETTON, PEPE JEANS5 вещей в полоску, которые сделают фигуру стройнее, как у Марии КожевниковойНаверняка ты слышала о том, что полоска — не лучший выбор для тех, кто хочет скрыть недостатки фигуры. Но стилисты утверждают обратное! Если подобрать модель с полоской правильно, то она не только зрительно не увеличит фигуру, но и сделает силуэт гораздо стройнее. Как же правильно носить вещи в полоску?

Выбирай черно-белую расцветку. Цветные сочетания могут выглядеть слишком вычурно и только добавлять объема. Отдавай предпочтения полоскам средней ширины. Слишком широкие сделают фигуру грузной, а тонкие будут рябить в глазах и не работать над основной задачей — визуально уменьшать в объеме. Выбирай вертикальную полоску, если речь идет о юбке или брюках. Она будет вытягивать силуэт и сделает тебя выше. Разбавляй образ аксессуарами. Например, широкий пояс на талии создаст правильную форму «песочные часы». Не переборщи с цветами. Если ты выбираешь лук, где основная делать — вещь с черно-белой полоской, избегай лишних цветов в образе. Одного яркого аксессуара, например, клатча цвета фукции, будет достаточно.

Если тебя вдохновила наша идея, и ты хочешь попробовать поиграть на контрастах, смотри нашу подборку из 5 бюджетных вещей в полоску. С ними ты будешь выглядеть также привлекательно, как и Мария Кожевникова , но при этом не потратишь на шоппинг слишком много. PEPE JEANS, 3 145 руб.

UNITED COLORS OF BENETTON, 1 959 руб.

BLUE SEVEN, 2 690 руб.

VERO MODA, 1 990 руб.

VERO MODA, 2 443 руб.