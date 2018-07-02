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Костромичка стала боксером, чтобы ее не лапали за грудь
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Костромичка стала боксером, чтобы ее не лапали за грудь 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка Анастасия выбрала радикальный способ защиты от поклонников, узнал KOSTROMA.TODAY. Она пошла в бокс.
Необычную историю нам рассказала читательница — подруга Анастасии (имя девушки изменено). Костромичка считает, что эта история сможет помочь и другим девушкам.
«Настя — очень красивая девушка с пышными формами. И скрывать свои прелести она, если честно, не любит — наоборот, всегда их подчеркивает. Носит короткие юбки, платья и блузки с глубоким декольте», — рассказывает читательница.
Само собой, такими нарядами девушка привлекала к себе внимание множества мужчин. Но прошлым летом костромичка столкнулась сразу с несколькими неприятными случаями.
Первый раз незнакомый подвыпивший мужчина ущипнул ее за филейную часть на улице Советской. Все это произошло среди бела дня на глазах у десятков человек. Анастасии было очень неприятно и стыдно. Но менять стиль одежды она не стала — просто поплакала на плече у подруги.
Буквально через неделю еще один незнакомец набросился на нее в центральном парке — после отказа Насти познакомиться, он схватил женщину за грудь и убежал.
Этот случай поверг Анастасию в шок. Как ни странно, после него она пошла не в полицию, а на занятия боксом. И очень успешно — освоила массу приемов, и тренер ее хвалит. Сейчас девушка продолжает носить открытую одежду, но чувствует себя более уверенно. Она может дать навязчивым мужчинам отпор.
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Женский форум
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