11 маленьких сумок от 1,5 тысяч рублей для тех, кто устал от поясных

Этим летом среди множества спортивных коллекций и плетеных аксессуаров сложно найти ту самую маленькую сумку, которая будет отлично смотреться и с кроссовками, и с босоножками на каблуках, украсит образ для вечеринки и вместит в себя не только необходимый минимум в виде телефона и ключей. Мы выбрали 11 моделей (в том числе и с приятной скидкой), которые отвечают всем этим требованиям. Самый беспроигрышный вариант — однотонная кросс-боди с минимум дизайна. Такие ищите у Furla, A. P. C. и Zara, в масс-маркете как раз началась распродажа. Более женственные модели пастельных оттенков — у Portal и Alexander McQueen. Помимо модного фасона «saddle bag» обратите внимание на мини-шоперы. Маленький размер не позволяет использовать их по назначению, но, во-первых, это красиво, а во-вторых, универсально: сложно придумать, к чему бы не подошел голубой шопер Uterque.