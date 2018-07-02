В Петербурге открылся самый большой магазин «Спасибо!» — с тремя тоннами бесплатной одежды

«Спасибо!» открыл шестой (самый большой!) благотворительный магазин на улице Маршала Говорова, 14. На площадь в 250 кв. метров перенесли центр выдачи вещей сети, которая сегодня обслуживает 8000 нуждающихся в год и отдает три тонны разной бесплатной одежды. В «Спасибо» можно не только безвозмездно получить, но и купить платья, свитеры, штаны, футболки и обувь — их цена начинается от 10 рублей, в средний чек не превышает и тысячи.

Напомним, «Спасибо!» собирает одежду через установленные по городу фирменные контейнеры, после чего распределяет ее по благотворительным организациям и дает возможность одеться нуждающимся петербуржцам: многодетным семьям (с тремя и более детьми до 18 лет), семьям с доходам ниже прожиточного минимума, матерям-одиночкам, родителям детей-инвалидов и выпускникам детских домов до 30 лет. Для того, чтобы получить одежду бесплатно, нужно принести подтверждающие документы и записаться в определенную категорию. Фото: Диана Алиева