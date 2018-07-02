Vetements обвиняют в плагиате у Рубчинского и Симачева!

Вчера в Париже прошел показ Vetements. Посмотреть на худи и носки с надписями «иди на х@й», футболки а-ля сувенирка в тбилисском аэропорту Шота Руставели и жуткие маски в духе БДСМ прилетели Лука Саббат (20), Наталья Водянова (36) и Маша Федорова . Шоу в целом получилось очень эффектным: гости сидели на пластиковых стульях как в столовых, а модели ходили по бесконечному зигзагообразному подиуму-столу. Приглашениями были пряники.

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Коллекцию надо рассматривать в деталях — они и есть ключ к ответу на вопрос «Что это было?». Надписи на грузинском, национальный болнисский крест и каблуки-стопки из лари (грузинская валюта) — отсылка к корням самого дизайнера. Демна (если кто вдруг не в курсе) родом из Грузии, и коллекция посвящена его «семье и войне» с Абхазией. «Я вернулся в прошлое страны, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами и болезненными моментами, о которых старался не вспоминать», — рассказал дизайнер Dazed.

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Еще один болезненный момент — Демну обвиняют в плагиате у Гоши Рубчинского Дениса Симачева . С первым — потому что использовал российский триколор, а со вторым — за слово «х@й». Пост об этом появился в Instagram-аккаунте ÖMANKÖ: «Пока Diet Prada спят, а российские фанаты всё больше становятся похожи на выездную форму Бразилии, мы решили показать и вспомнить, чем мог бы „вдохновляться“ Демна при создании последней коллекции Vetements». Притянуто за уши или все-таки резонно? Смотри и суди сам.

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