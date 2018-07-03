Для корнера в «Цветном» BODYPOETRY выпустил купальник в голливудском стиле 70-х

«Специально для клиентов „Цветного“ мы выпустили купальник Cayo Largo, один из хитов нашей коллекции Destination в бежево-черном сочетании. Верхняя часть купальника имитирует обнаженную кожу, тогда как нижняя его часть — контурный контрастный акцент на линию бедер, который дает слегка провокационный, сексуальный акцент. Модель купальника была инспирирована купальным костюмом Gucci с логотипами и асимметричным вырезом, который я увидела однажды в архивных съемках 70-х», — поделилась основатель и дизайнер бренда Мария Колосова

Лимитированная капсула, в которую вошел купальник Cayo Largo в бежево-черном сочетании и сумка Zuma, выполненная из черной глянцевой фактурной сетки, будет продавать только в «Цветном» с 5 до 13 июля. Основную линейку купальников BODYPOETRY можно найти по ссылке, а вот здесь мы рассказывали про коллекцию боди.