С основными тенденциями моды ознакомили людей «элегантного возраста» в Выхине-Жулебине

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино» прошла лекция с мастер-классом на тему «Формирование стиля в одежде и подбор аромата для составления индивидуального образа».

— Участники мероприятия ознакомились с основными тенденциями моды для людей «элегантного возраста», получили практические советы по гармоничному подбору вещей и составлению образа, а также узнали многое о парфюме. Правильный подбор аромата играет большую роль в завершении индивидуального образа, — уточнил сотрудник филиала.

По его словам, участники «Московского долголетия» научились слушать ароматы и грамотно подбирать их для себя. (вт)