Дизайнеры из Северного Бутова заявили о себе на столичном уровне

Создатели российского бренда Chanclo Юлия Полякова и Антон Зыбарев уже четыре года создают комфортные и стильные вещи на юго-западе Москвы. В субботу, 30 июня, Юлия и Антон приняли участие в первой акции «Маркет», прошедшей в центре столицы.

«Маркет» с большим успехом прошёл в школе стилистов «Персона» (ул. Сыромятническая, д. 10\10). Здесь москвичи и гости столицы познакомились с интересными идеями, а Юлия и Антон показали свою новую коллекцию.

Наряду с ними на «Маркете» отметились создатели брендов Olya Egorova, Диктатура, OneTwo со своими авторскими вещами — одеждой, ювелирными украшениями и шляпами ручной работы.

В рамках «Маркета» прошли бесплатный мастер-класс «Рисуем стрелки» от преподавателей школы по макияжу, интересная лекция на тему «Исторический стиль в современной одежде» с Ольгой Спартаковной, лекция «Тренды и бренды», а также мастер-класс для мужчин «Борода для себя».

Фото: Ванда Мацилевич