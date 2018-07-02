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Дизайнеры из Северного Бутова заявили о себе на столичном уровне
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Дизайнеры из Северного Бутова заявили о себе на столичном уровне 

Вестник Бутова 51 минуту назад
Фото: Вестник Бутова
Создатели российского бренда Chanclo Юлия Полякова и Антон Зыбарев уже четыре года создают комфортные и стильные вещи на юго-западе Москвы. В субботу, 30 июня, Юлия и Антон приняли участие в первой акции «Маркет», прошедшей в центре столицы.
«Маркет» с большим успехом прошёл в школе стилистов «Персона» (ул. Сыромятническая, д. 10\10). Здесь москвичи и гости столицы познакомились с интересными идеями, а Юлия и Антон показали свою новую коллекцию.
Наряду с ними на «Маркете» отметились создатели брендов Olya Egorova, Диктатура, OneTwo со своими авторскими вещами — одеждой, ювелирными украшениями и шляпами ручной работы.
В рамках «Маркета» прошли бесплатный мастер-класс «Рисуем стрелки» от преподавателей школы по макияжу, интересная лекция на тему «Исторический стиль в современной одежде» с Ольгой Спартаковной, лекция «Тренды и бренды», а также мастер-класс для мужчин «Борода для себя».
Фото: Ванда Мацилевич
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