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World Fashion Channel и модельные агентства Милана и Парижа проводят кастинги в России
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World Fashion Channel и модельные агентства Милана и Парижа проводят кастинги в России 

Harper’s Bazaar 39 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новый телепроект New Model Show канала World Fashion Channel ищет участниц по всей стране. Кастинги уже состоялись в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Следующий — Волгоград. На очереди Владивосток (23-24 июля) и Москва (6 августа). Проект сотрудничает с крупнейшими модельными агентствами Европы: миланскими Urban, Tomorrow и City Models из Парижа. Требования к девушкам: возраст от 14 до 21 года и рост от 174 см. На кастинг необходимо прийти в однотонной черной обтягивающей одежде и туфлях на каблуке. Минимум косметики и украшений. Опыт работы моделью необязателен. 5 участниц, успешно прошедших кастинг в своем городе, отправятся в Москву. Там они окунутся в жизнь топ-моделей с апартаментами, фото— и видеосъемками и уроками дефиле — все это станет сюжетом реалити-шоу для WFC. Самое главное — у них будет возможность познакомиться с инсайдерами индустрии и подписать контракт с международным агентством. Более того, партнеры проекта, бренды Iceberg и Blumarine, выберут лучших участниц для своих показов в Милане на Неделе моды — они пройдут уже осенью.
Итак, записывайте: 9 июля, Волгоград, Дзержинский р-н, проезд Дорожников, 44б, 2-й подъезд, 2-й этаж. Фотостудия «Вдохновение». Зарегистрироваться можно уже сейчас, заполнив анкету на сайте.
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