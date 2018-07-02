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Неделя высокой моды в Париже: Наоми Кемпбелл, Наталья Водянова и Ольга Куриленко на вечере Tresors d’Afrique
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Неделя высокой моды в Париже: Наоми Кемпбелл, Наталья Водянова и Ольга Куриленко на вечере Tresors d’Afrique 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Ольга Куриленко Неделя высокой моды в Париже состоит не только из показов именитых дизайнеров. Вечерами гостей ждет и насыщенная светская программа. В первый день модного марафона знаменитости отправились на мероприятие от ювелирного дома Chaumet. На презентацию новой коллекции ювелирных украшений собралось множество звездных модниц. Ольга Куриленко пришла в темно-синем платье на одно плечо, «черная пантера» Наоми Кэмпбелл предпочла блестящий брючный костюм, французская актриса Людвин Санье выбрала облегающее платье цвета изумруда, а Наталья Водянова нарядилась в белоснежные брюки свободного кроя и блестящий жакет с запахом. Российская топ-модель активно посещает показы — Наталья была замечена и на презентации весенне-летней коллекции Vetements, и в первом ряду на показе Acne Studios. Вернулась к светской жизни и Элизабет Дебики. После Каннского фестиваля, где французко-австралийская актриса блистала на красной ковровой дорожке и вечеринке Chopard в изысканных платьях от Giambattista Valli и Miu Miu, она не часто радовала своих поклонников публичными выходами. Ювелирный дом Chaumet ведет свою историю с 1780 года. Коллекция Trésors d’Afrique — это продолжение исследования мира драгоценностей, вдохновленное разными культурами. Частью большего путешествия уже стали коллекции, отсылающие к традициями императорской России и Японии. Образ других гостей презентации — в нашей подборке. Чей образ нравится вам больше всего?
Наталья Водянова
Элизабет Дебики
Людвин Санье
Ольга Куриленко
Наоми Кэмпбелл
Хе Конг
Лия Кебеде
Камила Коэльо
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