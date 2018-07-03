Водянова на вечере Tresors d'Afrique спрятала фигуру за жакетом oversize, а Куриленко обнажила плечо 

В первый день Недели моды в Париже знаменитости посетили знаменитости посетили вечеринку ювелирного дома Chaumet.
На презентацию новой ювелирной коллекции Tresors d'Afrique российская супермодель Наталья Водянова пришла в белоснежных брюках и блестящем жакете oversize, скрывшем ее фигуру, французская актриса Ольга Куриленко предпочла темно-синее платье с обнаженным плечом, а «черная пантера» Наоми Кэмпбелл выбрала total black и не стала изменять любимым широким чокерам.
Кстати, на показе Dior, куда направилась Водянова после вечеринки, присутствовала и актриса Кэти Холмс — в Париж она приехала с подрастающей дочерью-красоткой Сури.
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Фото:Instagram, East News / Jean-Marc HAEDRICH/SIPA