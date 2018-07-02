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14-летняя Милли Бобби Браун стала лицом итальянского бренда одежды
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14-летняя Милли Бобби Браун стала лицом итальянского бренда одежды 

Журнал ОК! 25 минут назад
В рамках Недели моды в Париже итальянский бренд одежды Moncler официально объявил, кто станет лицом их следующей рекламной кампании. Музой будущей коллекции была официально обявлена юная, но уже успешная актриса Милли Бобби Браун.
Первая коллаборация 14-летней звезды сериала «Очень странные дела» и бренда одежды состоялась ещё в феврале этого года. Тогда Милли одной из первых примерила зимнее платье-пуховик, которое создала дизайнер Симон Роша.
Фотография: Legion-Media Милли Бобби Браун
Отметим, что несмотря на свой возраст, Милли использует свою популярность как возможность поднимать серьезные проблемы. На премии MTV Movie and TV Awards, например, она публично рассказала об издевательствах в социальных сетях. Актриса заявила, что презирает пользователей, которые забрасывают её негативом в соцсетях. Кстати, Браун удалила свой аккаунт в Твиттер из-за онлайн-харассмента.
Если вы не можете сказать ничего позитивного, просто молчите. В мире не должно быть места для издевательств, я не собираюсь это терпеть.
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