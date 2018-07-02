Ничего лишнего: лаконичные бикини в первой коллекции купальников 12Storeez

Отечественная марка 12Storeez выпустила свою первую коллекцию купальников, в которую вошли простые и лаконичные модели для всех типов фигуры. На выбор — классические фасоны, слитные и раздельные купальники, низ с завышенной и заниженной талией, три модели лифа с разной степенью фиксации груди: пуш-ап — для тех, кто хочет добавить немного объема, классические треугольные чашечки и прямой бандажный лиф. Все предметы продаются по отдельности, поэтому их с легкостью можно комбинировать. Лифы из пляжной коллекции можно носить в отпуске как топы, а слитные купальники — вместо боди.