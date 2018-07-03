Модельеры из ЮЗАО познакомили со своими модными идеями москвичей и гостей столицы

Авторы российского бренда Chanclo Юлия Полякова и Антон Зыбарев уже 4 года создают комфортные и стильные вещи. В минувшую субботу Юлия и Антон стали участниками первого бесплатного мероприятия «Маркет», где показали свою новую коллекцию.

«Маркет» прошел в центре столицы на улице Сыромятнической, 10\10 в школе стилистов «Персона» с большим успехом.

Целью организаторов было — познакомить москвичей и гости столицы с интересными идеями молодых дизайнеров Chanclo, Olya Egorova, Диктатура, OneTwo, и их авторскими вещами — одеждой, ювелирными украшениями, шляпами ручной работы. В рамках мероприятия прошли: бесплатный мастер-класс от преподавателей школы по макияжу — «Рисуем стрелки», интересная лекция на тему «Исторический стиль в современной одежде» с Ольгой Спартаковной, а также, лекция «Тренды и Бренды» и мастер-класс для мужчин «Борода для себя».

Фото Ванды Мацилевич.