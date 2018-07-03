Ещё
Модельеры из ЮЗАО познакомили со своими модными идеями москвичей и гостей столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модельеры из ЮЗАО познакомили со своими модными идеями москвичей и гостей столицы 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Авторы российского бренда Chanclo Юлия Полякова и Антон Зыбарев уже 4 года создают комфортные и стильные вещи. В минувшую субботу Юлия и Антон стали участниками первого бесплатного мероприятия «Маркет», где показали свою новую коллекцию.
«Маркет» прошел в центре столицы на улице Сыромятнической, 10\10 в школе стилистов «Персона» с большим успехом.
Целью организаторов было — познакомить москвичей и гости столицы с интересными идеями молодых дизайнеров Chanclo, Olya Egorova, Диктатура, OneTwo, и их авторскими вещами — одеждой, ювелирными украшениями, шляпами ручной работы. В рамках мероприятия прошли: бесплатный мастер-класс от преподавателей школы по макияжу — «Рисуем стрелки», интересная лекция на тему «Исторический стиль в современной одежде» с Ольгой Спартаковной, а также, лекция «Тренды и Бренды» и мастер-класс для мужчин «Борода для себя».
Фото Ванды Мацилевич.
Управа района Теплый Стан: последние новости
Ученики школы № 1532 провели выборы В Библиотеке № 169 состоится лекция для детей На портале mos.ru можно записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги5
«Ты нас, мама, залюбила»2
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа19
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение