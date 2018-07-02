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Наталья Водянова и Антуан Арно в скромных нарядах на показе Christian Dior
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Наталья Водянова и Антуан Арно в скромных нарядах на показе Christian Dior 

Журнал ОК! 2 часа назад
Во второй день парижской Недели моды свою осенне-зимнюю коллекцию 18/19 продемонстрировал бренд Christian Dior. Первыми гостями, замеченными перед показом, стали Наталья Водянова и Антуан Арно.
Перед тем как занять свои места в первом ряду и рассматривать новые произведения искусства от дизайнера Марии Грации Кьюри, звездная пара успела попозировать фотографам.
Фотография: Getty Антуан Арно и Наталья Водянова
Наталья и Антуан подобрали наряды в одной цветовой гамме. Генеральный директор Berluti надел строгий серый костюм с белой рубашкой. А российская модель выбрала для мероприятия платье цвета слоновой кости с полупрозрачной юбкой, на которой вышит серой ниткой интересный узор.
Фотография: Getty Антуан Арно и Наталья Водянова
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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