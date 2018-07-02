3 образа на новую рабочую неделю, в которых надо болеть за сборную

Вторник

Болельщицу в этом наряде может выдать разве только футболка свободного кроя с большой буквой «Ф», а также легендарные кеды Два Мяча — возможность отдать дань советскому прошлому и отправиться на встречу новой истории. Футбольная команда уже это делать начала, а мы продолжим. Выбирайте удобные и комфортные вещи для долгих прогулок по Никольской и жарких танцев с какими-нибудь бразильцами.

Четверг

Независимо от того, кто выиграет или проиграет в четверг, в пятницу все равно нужно гулять по крупному. Чемпионат мира по футболу проводится в стране чуть ли не раз в жизни, поэтому взять от него нужно все. Но это событие вовсе не отменяет женственных образов — пока на вас кроссовки из лимитированной коллекции, посвященной футболу, вы good to go!

Суббота

А на главный в истории нашей страны матч обязательно нужно пойти в футбольной майке и максимально разукрасившись национальным цветами. Для этого достаточно в аутфите собрать три цвета: белый, красный и голубой. А в такой компактный, но вместительный рюкзак поместится все необходимо, в том числе и упаковка бумажных платочков — либо чтобы слезы радости вытирать, либо горя. Надеемся, что первое!