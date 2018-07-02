Ещё
3 образа на новую рабочую неделю, в которых надо болеть за сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 образа на новую рабочую неделю, в которых надо болеть за сборную 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Вторник
Болельщицу в этом наряде может выдать разве только футболка свободного кроя с большой буквой «Ф», а также легендарные кеды Два Мяча — возможность отдать дань советскому прошлому и отправиться на встречу новой истории. Футбольная команда уже это делать начала, а мы продолжим. Выбирайте удобные и комфортные вещи для долгих прогулок по Никольской и жарких танцев с какими-нибудь бразильцами.
Четверг
Независимо от того, кто выиграет или проиграет в четверг, в пятницу все равно нужно гулять по крупному. Чемпионат мира по футболу проводится в стране чуть ли не раз в жизни, поэтому взять от него нужно все. Но это событие вовсе не отменяет женственных образов — пока на вас кроссовки из лимитированной коллекции, посвященной футболу, вы good to go!
Суббота
А на главный в истории нашей страны матч обязательно нужно пойти в футбольной майке и максимально разукрасившись национальным цветами. Для этого достаточно в аутфите собрать три цвета: белый, красный и голубой. А в такой компактный, но вместительный рюкзак поместится все необходимо, в том числе и упаковка бумажных платочков — либо чтобы слезы радости вытирать, либо горя. Надеемся, что первое!
SNCmedia.ru: последние новости
В тренде: как носить белый этим летом Как одеваться в стиле милитари летом Российские паспорта, Ума Турман и дань Юберу де Живанши: главные подробности модных показов прошедших выходных
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини42
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение