Как героиня стрит-стайла: 10 ярких бомберов для прохладного лета 

Куртка-бомбер — едва ли не единственная вещь, которую мы в наших широтах можем позаимствовать из гардероба моделей и звезд. Согреет прохладным летом и ранней осенью и всегда впишется в любой образ. Непостоянная погода идеально подходит для того, чтобы примерить ставшее классикой сочетание «бюстье+объемная куртка». Низ подойдет любой: от летящей юбки до велосипедок, как любит Ким Кардашьян. Главное — завышенная талия. Спортивный фасон универсален, поэтому при помощи необычного принта, как, например, у Кати Добряковой, а также вышивки, страз и прочего декора куртка легко становится праздничным нарядом, с которым сочетаются как остромодные кроссовки, так и лаконичные босоножки на шпильке. К тому же, бомбер можно и нужно кастомизировать. Берите пример с Джиджи Хадид и не стесняйтесь.