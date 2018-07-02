В Текстильщиках без вести пропала пожилая женщина

Жительницу Текстильщиков Тамару Судареву ищут сотрудники полиции. Она вышла из дома на 11-й улице Текстильщиков в апреле и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил источник в УВД по ЮВАО.

— Пропавшей на вид 70–80 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза темные. Была одета в куртку серого цвета, юбку черного цвета с орнаментом и брюки черного цвета, — уточнил источник.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (495) 657-65-65, 8 (495) 709-26-02 или 102 (с мобильных устройств — 112). (мю)