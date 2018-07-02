Смена растет: Кэти Холмс показала мощные икры и красотку-дочь Сури в Париже

Кэти Холмс и юная Сури выбрали наряды в похожем духе для похода в парижский Лувр: Кэти надела короткое голубое платье Dior в мелкий цветок, а Сури — розовую блузу Bonpoint. Однако если подросшей красоткой-дочерью Кэти Холмс может хвастать без зазрения совести, то потяжелевшие колени и икры, кажется, пора прятать — впрочем, суди сама:

Вместе с мамой Сури приехала в Париж на показ Dior. Шоу Dior Couture в этом году развернулось в Музее Родена.

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Фото:Instagram, East News / P LE FLOCH/SIPA