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Смена растет: Кэти Холмс показала мощные икры и красотку-дочь Сури в Париже
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Смена растет: Кэти Холмс показала мощные икры и красотку-дочь Сури в Париже 

WMJ.ru 49 минут назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя Кэти Холмс прогулялась по Парижу вместе с 12-летней дочерью от актера Тома Круза — Сури.
Кэти Холмс и юная Сури выбрали наряды в похожем духе для похода в парижский Лувр: Кэти надела короткое голубое платье Dior в мелкий цветок, а Сури — розовую блузу Bonpoint. Однако если подросшей красоткой-дочерью Кэти Холмс может хвастать без зазрения совести, то потяжелевшие колени и икры, кажется, пора прятать — впрочем, суди сама:
Вместе с мамой Сури приехала в Париж на показ Dior. Шоу Dior Couture в этом году развернулось в Музее Родена.
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Фото:Instagram, East News / P LE FLOCH/SIPA
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