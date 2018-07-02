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Казани и Челябинску посвятили косметику
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Казани и Челябинску посвятили косметику 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Косметическая компания Kiehl’s запустила региональный проект «Kiehl's любит города». Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда в понедельник, 2 июля.
Бренд выпустил девять бестселлеров бренда в лимитированной упаковке с графикой, отражающей особенности восьми городов России, где есть бутики и корнеры марки: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары.
Москву символизирует, в частности, бело-зелена лента ограждений реконструкции, собор Василия Блаженного, высотка МГУ. Санкт-Петербург — Медный всадник, Эрмитаж, Исаакиевский собор и корабль с алыми парусами. Казань — падающая башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, чак-чак и вышитая тюбетейка. Челябинск олицетворяют, помимо прочего, сталевар и хоккеист.
При покупке средств из капсульной коллекции в бутиках и корнерах Kiehl's покупатели получат в подарок металлический футляр с иллюстрацией, сумку-шоппер и открытку. Коллекция будет продаваться до 15 августа.
Kiehl’s — американская компания по продаже и производству косметических продуктов класса премиум. Основана в 1851 году аптекарем Джоном Килом, в 1921 году бизнес купил эмигрант из России Ирвинг Морс. В настоящее время входит в состав группы L'Oréal. Имеет около 250 магазинов по всему миру.
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