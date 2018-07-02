Программа лояльности поможет серьезно сэкономить

В Москве действуют несколько десятков сетей моно— и мультибрендовых спортивных магазинов. Почему цены в них столь серьезно отличаются? Как выбрать свой магазин?

Для кого-то спорт удовольствие, а для спортивной индустрии — очень выгодный бизнес.

— Если вы покупаете кроссовки за шесть тысяч рублей, то знайте: себестоимость их производства составляет примерно 1200 — 20 процентов стоимости. До 20 процентов — расходы на рекламу, связанные с построением бренда. А примерно половина цены — или 3 тысячи рублей — это наценка продавца, — рассказывает маркетолог Андрей Терновников. — Дело в том, что в Москве аренда площадей обходится довольно дорого, да и зарплата продавцов относительно регионов высока. Поэтому ценам не удивляйтесь.

Тем не менее, как пояснил Андрей, практически любой спортивный магазин имеет собственную программу лояльности. Если вы будете покупать товары только там, то можете существенно сэкономить.

— Лично я мультибрендовые магазины стараюсь не посещать. Товар в них я оцениваю как профессионал и вижу, к сожалению, филиал Черкизовского рынка, — сетует кандидат биологических наук, сертифицированный персональный тренер международного уровня ISSA, преподаватель лицея «Ученый фитнес» Александр Мирошников. — Пытаясь привлечь массового покупателя, мультибрендовые магазины начинают производить товары собственных торговых марок, и качество этих товаров, на мой взгляд, довольно низкое. Лично я бы эти вещи надел разве что на рыбалку. Монобрендовые магазины в плане качества товара однозначно намного лучше.

Несомненным лидером в производстве качественной спортивной одежды и обуви эксперт назвал «Найк».

— Кроссовки я бы рекомендовал «Нью Бэланс» и «Аффикс», — пояснил Мирошников.

Ольга Киселева , директор по развитию сети фитнес-клубов World Gym в России, считает, что монобрендовые магазины не всегда могут удовлетворить покупателя.

— В фитнесе, например, есть танцевальные программы, но в монобрендовых магазинах одежда для них не продается. Только в мультибрендовых, и нужно идти туда, — пояснила эксперт. — А еще нужно понимать, что бренд, как правило, имеет узкую специализацию. Кто-то очень хорошо делает кроссовки, кто-то — мячи, кто-то производит качественную спортивную одежду.

По мнению Ольги Киселевой, имеет смысл определиться, какая одежда, обувь или спортивный инвентарь какого бренда вам больше подходит по комфорту или дизайну.

— А как определились — покупайте именно этот бренд, и неважно в каком магазине, — рассуждает эксперт. — В конце концов, одежда и обувь для фитнеса изнашивается не так быстро, покупать ее нужно достаточно редко, поэтому можно себя и побаловать.

Врач спортивной медицины, кандидат медицинских наук Виктор Семенихин считает, что важен не сам бренд.

— Бывают явные подделки — копии популярных моделей тех же кроссовок, которые по качеству лучше собственных брендов, производимых мультибрендовыми магазинами. Ориентируйтесь прежде всего на качество, а не лейбл. Но чтобы ориентироваться на качество, нужно хоть немного в нем разбираться.

СПРАВКА

В ходе конкурса «Московское качество» предлагается выбрать лучшую из 28 сетей спортивных магазинов, которые сегодня представлены в столице. Среди них есть как мультибрендовые, так и монобрендовые. В ноябре этого года экспертный совет конкурса подведет итоги голосования. Самые популярные сети будут награждены.