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Новая кампания Gucci: коллекционеры париков, игрушек, часов с кукушкой и прочего барахла
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Новая кампания Gucci: коллекционеры париков, игрушек, часов с кукушкой и прочего барахла 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
«Gucci Gang» превратился в «Gucci Collectors»: новую рекламную кампанию на осенне-зимний сезон марка посвятила фанатичным коллекционерам. Герои промо-съемки, традиционно сделанной Гленом Лачфордом, собирают мягкие игрушки, часы с кукушкой, автомобили в миниатюре, фарфоровую посуду, картины, пазл и даже парики — явная пародия на любителей тотал-луков от итальянского бренда.
Креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказал, что снимки посвящены фрикам, которые на самом деле являются интересными и творческими людьми, а также идее, что истинная индивидуальность — явный повод для гордости. Спасибо, что не отрубленным головам, драконам и операциям, которые фигурировали в его осенне-зимнем показе.
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