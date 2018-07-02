Новая кампания Gucci: коллекционеры париков, игрушек, часов с кукушкой и прочего барахла

«Gucci Gang» превратился в «Gucci Collectors»: новую рекламную кампанию на осенне-зимний сезон марка посвятила фанатичным коллекционерам. Герои промо-съемки, традиционно сделанной Гленом Лачфордом , собирают мягкие игрушки, часы с кукушкой, автомобили в миниатюре, фарфоровую посуду, картины, пазл и даже парики — явная пародия на любителей тотал-луков от итальянского бренда.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказал, что снимки посвящены фрикам, которые на самом деле являются интересными и творческими людьми, а также идее, что истинная индивидуальность — явный повод для гордости. Спасибо, что не отрубленным головам, драконам и операциям, которые фигурировали в его осенне-зимнем показе.