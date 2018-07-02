Песчаная эротика: модель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для Vogue

На фотоснимках для журнала Vogue 21-летняя американская супермодель Белла Хадид предстала в весьма соблазнительном образе. Тело девушки покрывали песчинки, а из одежды на ней были лишь едва заметные стринги.

Также в рамках фотосессии читателям журнала были представлены более консервативные кадры, на которых Хадид уже в черном обтягивающем платье, а на другой фотографии — в белых брюках и туфлях на высоком каблуке.