Песчаная эротика: модель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для Vogue 

На фотоснимках для журнала Vogue 21-летняя американская супермодель Белла Хадид предстала в весьма соблазнительном образе. Тело девушки покрывали песчинки, а из одежды на ней были лишь едва заметные стринги.
Также в рамках фотосессии читателям журнала были представлены более консервативные кадры, на которых Хадид уже в черном обтягивающем платье, а на другой фотографии — в белых брюках и туфлях на высоком каблуке.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как шведская Барби опубликовала видео о подготовке к почти порно-фотосессии. 26-летняя Пикси Фокс не так давно объявила о том, что готовится к запуску собственного телешоу, и теперь ведет активную жизнь в социальных сетях, заманивая в них предельно откровенными фотографиями все больше и больше мужчин.