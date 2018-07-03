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На улице Свободы можно будет обменяться стильными вещами
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На улице Свободы можно будет обменяться стильными вещами 

Управа района Куркино 55 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В среду, 4 июля, Культурный центр «Салют» на улице Свободы станет площадкой обмена стильными вещами — здесь откроется «Арт-фримаркет».
— Для многих подобные рынки являются уникальным шансом отыскать недостающий элемент, индивидуальную вещицу в свою коллекцию, — отметила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
Принцип работы фримаркета прост: приноси то, что тебе не нужно, забирай, что нравится.
Акция нечнется в 17.00 по адресу: ул. Свободы, д. 37. Участие бесплатное. Заявки для участия с указанием ФИО, телефона направлять на почту: salutproduce@gmail.ru. (ск)
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