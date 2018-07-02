Гламурная красота молодых дам начала XX века

Стандарты женской красоты на протяжении веков неумолимо меняются: многое из того, что ценилось в прошлом, сегодня забыто. Возникает закономерный вопрос: что произойдёт с представлениями о красоте в будущем и будут ли считаться красивыми образы текущего времени? Оглядываясь назад, можно предположить, что на пути к совершенству ещё многое может измениться. Давайте для сравнения взглянем на девушек из прошлого: эта коллекция студийных фотографий 1900-1910 годов демонстрирует стандарты женской красоты и стиля, существовавших в начале 20-го века.