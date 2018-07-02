Что такое fast fashion?

Быструю моду в нашу жизнь ввел испанский модный дом Zara в конце XX века. Постепенно к направлению подключились и другие представители масс-маркета: Mango, Topshop, Banana Republic, Benetton, Esprit, Gap, H&M, s.Oliver, INCITY, Zolla, MEXX, O’Stin, Adilisik, Accessorize.

В отличие от традиционного модного производства, цикл в котором длится полгода, быстрая мода предполагает значительное ускорение этого процесса. Например, в Zara производство коллекции — от идеи до доставки в магазины — занимает всего две недели. Изготовление вещей тут поставлено на поток. Идеи беззастенчиво берутся у знаменитых модных домов на сезонных показах и дорабатываются целой армией собственных дизайнеров. Затем отшиваются где-нибудь в Китае из самых дешевых материалов.

Рекламировать быстро сменяемые коллекции нет смысла, зато определенную сумму компания закладывает на регулярные судебные процессы по защите интеллектуального права с модельерами и владельцами дорогих модных марок. Все расходы окупаются за счет быстрого цикла и большого объема продаж.

Fast fashion — мода, спустившаяся с высоких подиумов в народ, — позволяет насытить рынок стильными новинками, доступными большинству покупателей. Из-за их откровенно низкого качества (соответствующего цене) вещи быстро теряют вид, и модницы вынуждены снова и снова обновлять гардероб, пытаясь успеть за трендами, сменяющими друг друга, как картинки в калейдоскопе.

Такая все ускоряющаяся жизнь, гонка за модой и скоростью во всех ее сферах приводит к увеличению одноразовых товаров — начиная от фастфуда и заканчивая одеждой. В развитых странах образуются тонны пластиковых и текстильных отходов. Производство все более удешевляется — зачастую в ущерб безопасности работников фабрик и качеству товаров. Этичность и экологичность быстрой моды и вызывает горячие споры по всему миру. В последнее время появляется все больше документальных разоблачающих видео, рассказывающих «всю правду» о быстрой моде.

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