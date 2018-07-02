Какое платье выбрать для свадьбы летом

В нашей стране, где по-настоящему теплеть начинает только ближе к концу мая, лето — это лучший свадебный сезон. В теплое время года все не просто поет, а даже кричит о любви и романтике, да и сочетаться браком под пение птиц на фоне зелени куда приятнее, чем перепрыгивать лужи и сугробы в каком-нибудь октябре или апреле. Ах да, и мы, конечно, чуть не забыли самый главный бонус лета: оно дает массу возможностей для стилизации свадебного наряда — от городской классики вне времени и вне сезона до типично летних сценариев для праздника на открытом воздухе или даже на пляже.

Вдохновляйтесь красивыми свадебными блогами, коллекционируйте картинки праздничного интерьера и не забывайте мечтать перед сном — и так из задуманной вами концепции родится магическое торжество, которое запомнится вам на всю жизнь. Какое свадебное платье выбрать для летней церемонии? Какие модели больше подойдут для загородной свадьбы или праздника в богемном стиле? Мы подобрали для вас несколько вариантов.

Свадебное платье с запАхом

Если вы из тех невест, кто уделяет особое внимание аксессуарам, то ищите свадебное платье словно белый холст, на котором вы можете деталями «нарисовать» все, что душе угодно, и подстроить его буквально под любой сценарий.

Свадебное платье с запАхом Mango (9 999 руб. по скидке)

Свадебное платье с кружевным лифом

Фантазия на тему королевских свадеб и образа строгой невесты. В этой модели нам больше всего понравилось, что силуэт остался прямым и очень нежным: легкая плиссировка на юбке не превращает ее в торт, а кружевной верх не закрывает руки настолько, чтобы счесть наряд зимним.

Свадебное платье H&M с кружевным лифом (4 199 руб. по скидке)

Платье из органзы с вышивкой

Позволим себе немного побаловаться сладостями, а именно предложить вам не белое, а розовое платье оттенка зефира со вкусом клубники, с обильной цветочной вышивкой и ажурными аппликациями, которые видны лишь на близком расстоянии.

Свадебное платье из органзы Needle & Thread с вышивкой (£271)

Свадебное платье из кружева

Открытые плечи обычно превращают платье в обычный пляжный сарафан, но только не в случае этой модели: крупное ажурное кружево не оставляет сомнений, что перед вами именно шикарный праздничный наряд.

Свадебное платье Asos из кружева (8 790 руб.)

Свадебное платье из атласа на бретельках

Посвящаем эту модель неутомимым поклонницам платьев на тонких бретельках (а мы знаем, что такие существуют!). С умело подобранным бельем такой свадебный наряд не будет выглядеть пошло, но зато какой выйдет силуэт — словно античная статуя в мраморе.

Свадебное платье из атласа на бретельках Rachel Zoe (39 236 руб.)

Платье с вышивкой

Похоже, мы нашли наряд для настоящей хиппи-свадьбы. Не хватает только венка в волосах и сандалий-гладиаторов. В том числе его можно приспособить и как второе свадебное платье для танцевальной части, кружиться с вами в ритме любви и веселья.

Платье с вышивкой Zimmermann (£550 по скидке)

Асимметричное белое платье миди

Дизайнерская роскошь архитектурного кроя, да еще и со скидкой, попадается на глаза не так часто. Всем тем, у кого свадьба именно летом, стоит взять на заметку даты сезонных распродаж и изучить некогда дорогие платья из дизайнерских коллекций, предлагаемые уже с существенным дисконтом.

Асимметричное белое платье миди Dion Lee (37 473 руб. по скидке)

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