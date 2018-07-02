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Торжество в старинном замке, строгое платье и экранный муж в гостях: Фелисити Джонс сыграла свадьбу с возлюбленным-режиссером
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Торжество в старинном замке, строгое платье и экранный муж в гостях: Фелисити Джонс сыграла свадьбу с возлюбленным-режиссером 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
34-летняя актриса Фелисити Джонс вышла замуж за своего возлюбленного-режиссера, 45-летнего Чарльза Гарда — смотрим фото с необычной церемонии!
Фелисити Джонс уже выходила замуж на экране — за героя Эдди Редмейна в фильме-байопике «Вселенная Стивена Хокинга». Местом праздника для своей настоящей свадьбы звезда «Инферно» и «Звездных войн» выбрала старинный живописный замок Садели в графстве Глостершир.
Среди гостей счастливой пары были звезды мирового масштаба, включая 61-летнего Тома Хэнкса и экранного «супруга» Фелисити, 36-летнего Эдди Редмейна.
Для радостного дня невеста выбрала относительно строгое платье в викторианском духе: с длинными рукавами и высоким воротничком.
Жених Чарльз надел на свадьбу яркий наряд: костюм-тройку с ярким желтым жилетом и серебристыми брюками. Свадебный торт и больше фотографий ищи в нашей галерее!
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Фото:Instagram
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