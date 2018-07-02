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Неделя высокой моды в Париже: Оливия Палермо, Ники Хилтон и другие на показе Giambattista Valli
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Неделя высокой моды в Париже: Оливия Палермо, Ники Хилтон и другие на показе Giambattista Valli 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Оливия Палермо и Оливье Рустен Второй день показов на Неделе высокой моды в Париже подходит к концу. Но прежде чем звездные гости и модные критики смогли отправиться по светским вечеринкам, на их суд представили еще несколько коллекций. Одна из них — от Giambattista Valli. В своей кутюрной коллекции сезона осень-зима 2018 модельер слегка отошел от своей привычной эстетики, и результат творческого поиска получился явно интересным. Своей коллекцией Валли вызвал интерес не только у звезд экрана и сцены, но и у коллег по цеху. Одно из мест в первом ряду на показе занял креативный директор Balmain Оливье Рустен. Рядом расположились модные и стремительные Ники Хилтон с Оливией Палермо, посетившие ранее также показ Ralph&Russo. Появилась на показе и Кьяра Ферраньи, не так давно ставшая мамой.
Акценты в коллекции модельер расставил по-новому: здесь по-прежнему есть многослойность, но уже не из слоев тюля и тафты, а из перьев, а место вышивки занимают огромные банты. Ну а там, где сочетание фактур и материалов, на первый взгляд, осталось прежним, поменялись лекала и длина — пышные платья заметно укоротились. Похожие модели мы уже видели в весенней кутюрной коллекции и, кажется, Валли намерен продолжать в том же духе.
Брючные костюмы рекомендуется оживлять блеском и сложносочиненными узорами, а перед торжественными выходами — заглядывать в учебники по истории моды. Хоть и полушепотом, но в нескольких образах Валли намекнул и на гофрированные воротники, и на придворные платья и камзолы.
Интересно, войдут ли в моду сетки на голове?
Жан-Батист Валли Гости показа
Ники Хилтон
Кьяра Ферраньи
Оливье Рустен
Оливия Палермо
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