Модные головные уборы на лето

Летние головные уборы — это не только стильный аксессуар, но еще и залог вашего доровья. Жаркие солнечные лучи, конечно, хорошо: мы с жадностью ловим их в надежде получить соблазнительный загар. Однако их нужно остерегаться: в такую плюсовую температуру можно ненароком получить солнечный удар или добавить своему лицу лишние пигментные пятна.

Так что, если вы заботитесь о своем здоровье и не упускаете повода пощеголять в модных аутфитах, скорее выбирайте себе головной убор, который скрасит ваше летнее времяпрепровождение.

Соломенные шляпы

Мы привыкли, что шляпа — это наш неизменный спутник в поездке к солнечному побережью, но теперь она уместна не только на пляже. Вы можете сочетать этот женственный предмет гардероба даже с офисным аутфитом. Он придаст вам элегантности и шарма.

Соломенная шляпа обладает уникальным свойством: она пропускает потоки воздуха, не сохраняя тепло. Так что не стоит страшиться знойной погоды, в такой модной шляпке вам нечего бояться.

Если вам надоели классические соломенные шляпы, то выбирайте модели с интересными деталями. Масс-маркет предлагает интересные варианты с вышивками, разноцветными лентами и асимметричными краями. Такие нежные шляпы отлично сочетаются с легкими платьями, блузами и даже костюмами, особенно если последние выполнены из натуральных тканей — льна или хлопка.

Тюрбаны

Давно уже известно, что все новое — это хорошо забытое старое. Как по мановению волшебной палочки, из 1950-х к нам вернулся стильный головной убор — тюрбан. И, как всегда, все началось с высокой моды: на последнем показе Marc Jacobs вернул этот аксессуар в список трендов. Но теперь быть стильной можешь и ты — нет никаких ограничений в том, как носить этот головной убор: с платьями, юбками, костюмами, шортами. Он везде выглядит органично.

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Выбирайте любую цветовую гамму — тюрбаны сейчас можно найти всех цветов радуги — и носите в тон с босоножками, серьгами или ярким принтом. К тому же тюрбан — это удобно! Во-первых, если у вас длинные волосы, вам не будет жарко. А во-вторых, не придется тратить время на укладку: тюрбан заменит вам прическу. Ну и, наконец, с ним вы спасены от перегрева.

Добавьте в образ тюрбан и почувствуйте себя восточной красавицей — одной из тех, о ком читали в детстве в «Тысяче и одной ночи».

Бейсболка

Кепка — это неизменный атрибут спортшика, который в этом сезоне по своей популярности все больше набирает обороты. Конечно, в сочетании с кедами и шортами она всегда выглядит уместно, но вы удивитесь: с жакетами кепки тоже смотрятся органично. Все зависит от материала и фасона, а в магазинах их сейчас огромное множество.

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Кроме того, логомания — это новый тренд сезона. Не упускайте возможность и добавьте эту стильную изюминку в свой образ. Заветные буквы на кепке вашего любимого бренда будут говорить всем о ваших вкусах. Сейчас чем больше и ярче надпись, тем круче!

Еще весной среди модниц были популярны кепки в морском стиле, они свободно сочетались с костюмами и пальто. Но мы с ними рано попрощались: они продолжают сопутствовать нам и летом. Эти модели, выполненные из соломы или легких тканей, будут служить стильным дополнением к твоему образу.

Косынки

Косынка вообще стала мультифункциональным предметом гардероба. Теперь этот аксессуар можно носить не только на голове: косынка смотрится очень женственно, если повязать ее на руку, сумку или шею.

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Но летом все-таки ее прямое назначение — это спасать от жары. Ошибочно полагать, что косынка — это предмет бабушкиного гардероба. Слишком рано ее списали со счетов. Вспомни, как носили косынку Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. Эти дивы выглядели и женственно, и сексуально одновременно. Шелковый платок, очки «кошачий глаз» и нежные лодочки — это излюбленный образ Одри Хепберн . Если хотите быть на нее похожи, то косынка точно должна появиться в вашемгардеробе.

Синоптики прогнозируют жаркое лето, так что позаботьтесь о себе заранее. Головной убор — это не только необходимость, но и приятное дополнение к вашему наряду.