Маскировка недостатков: праймер, который скроет все несовершенства 

Редактор Дарья Сизова — о линейке новых средств, с которыми можно обойтись без тональной основы (особенно в жару).
В июле бренд Givenchy представил нам новую линейку праймеров Prisme Primers. Пять новых средств призваны бороться со всеми недостатками и неровностями кожи — неоднородным цветом, покраснениями, синяками под глазами.
Коллекция вдохновлена пудрой Prisme Libre бренда, которая помогает придать коже идеальный бархатный финиш (почему это средство любит старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская, можно прочитать здесь).
Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новые базы под макияж и рассказала, удалось ли им справиться с несовершествами кожи.
«В столицу наконец пришло настоящее лето — термометры зашкаливают, и меньшее что хочется делать — наносить на лицо косметику. Но состояние моей кожи (и обилие пыли в центре Москвы) не дает возможности выходить на улицу с «голым» лицом.
Новые базы под макияж стали настоящим открытием сезона — они отлично выглядят соло, создавая эффект идеальной кожи (словно на фото под фильтром в Instagram). Они предназначены для разных целей — чтобы скрыть покраснения, синеву под глазами, убрать жирный блеск и сделать кожу сияющей изнутри.
Я провела эксперимент и нанесла несколько средств сразу — результат не разочаровал. Средства прекрасно работают в паре и не скатываются на лице в течение дня».