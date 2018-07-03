Маскировка недостатков: праймер, который скроет все несовершенства

Редактор Дарья Сизова — о линейке новых средств, с которыми можно обойтись без тональной основы (особенно в жару).

В июле бренд Givenchy представил нам новую линейку праймеров Prisme Primers. Пять новых средств призваны бороться со всеми недостатками и неровностями кожи — неоднородным цветом, покраснениями, синяками под глазами.

Коллекция вдохновлена пудрой Prisme Libre бренда, которая помогает придать коже идеальный бархатный финиш (почему это средство любит старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская , можно прочитать здесь).

Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новые базы под макияж и рассказала, удалось ли им справиться с несовершествами кожи.

«В столицу наконец пришло настоящее лето — термометры зашкаливают, и меньшее что хочется делать — наносить на лицо косметику. Но состояние моей кожи (и обилие пыли в центре Москвы) не дает возможности выходить на улицу с «голым» лицом.

Новые базы под макияж стали настоящим открытием сезона — они отлично выглядят соло, создавая эффект идеальной кожи (словно на фото под фильтром в Instagram). Они предназначены для разных целей — чтобы скрыть покраснения, синеву под глазами, убрать жирный блеск и сделать кожу сияющей изнутри.

Я провела эксперимент и нанесла несколько средств сразу — результат не разочаровал. Средства прекрасно работают в паре и не скатываются на лице в течение дня».