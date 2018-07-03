Ещё
Маскировка недостатков: праймер, который скроет все несовершенства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маскировка недостатков: праймер, который скроет все несовершенства 

BeautyHack.ru 24 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Редактор Дарья Сизова — о линейке новых средств, с которыми можно обойтись без тональной основы (особенно в жару).
В июле бренд Givenchy представил нам новую линейку праймеров Prisme Primers. Пять новых средств призваны бороться со всеми недостатками и неровностями кожи — неоднородным цветом, покраснениями, синяками под глазами.
Коллекция вдохновлена пудрой Prisme Libre бренда, которая помогает придать коже идеальный бархатный финиш (почему это средство любит старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская, можно прочитать здесь).
Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новые базы под макияж и рассказала, удалось ли им справиться с несовершествами кожи.
«В столицу наконец пришло настоящее лето — термометры зашкаливают, и меньшее что хочется делать — наносить на лицо косметику. Но состояние моей кожи (и обилие пыли в центре Москвы) не дает возможности выходить на улицу с «голым» лицом.
Новые базы под макияж стали настоящим открытием сезона — они отлично выглядят соло, создавая эффект идеальной кожи (словно на фото под фильтром в Instagram). Они предназначены для разных целей — чтобы скрыть покраснения, синеву под глазами, убрать жирный блеск и сделать кожу сияющей изнутри.
Я провела эксперимент и нанесла несколько средств сразу — результат не разочаровал. Средства прекрасно работают в паре и не скатываются на лице в течение дня».
BeautyHack.ru: последние новости
Выбор экспертов: 17 лучших тинтов для губ и щек Драгоценные ароматы – чем пополнить коллекцию? Выбор редактора: 5 классных блесков для губ на лето
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини56
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа10
Как сейчас выглядит Кира Найтли1
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол7
Женщин защитят от бритья4
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение