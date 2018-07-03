Ещё
Американский бренд Kiehl’s посвятил Казани косметический набор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский бренд Kiehl’s посвятил Казани косметический набор 

Казанский Портал 2 часа назад
Казанский набор Kiehl’s. Фото: instagram.com/kiehlsrussia
Известный американский косметический бренд Kiehl’s выпустил капсульную коллекцию, посвященную Казани. В нее вошли бестселлеры марки в специальной упаковке.
На казанском наборе Kiehl’s изображены башня Сююмбике, Зилант, Центр семьи «Казан», мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум и другие символы города.
Казань не в первый раз мелькает в сфере моды и красоты. В середине июня главный российский дизайнер Гоша Рубчинский посвятил городу свитшот и футболку. Еще раньше Adidas выпустил футболку с Зилантом.
Читайте также:
Чак-чак с орехами и отстраненные таксисты. Что пишут о Казани иностранцы
Самые «дорогие» вакансии месяца
Казанский Портал: последние новости
Новая трасса точно пройдет мимо Сосновки Эксперт КФУ посоветовала не худеть быстро В Казани сделали татарскую версию «Монополии». С ТАИФом и «Татнефтью»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги5
«Ты нас, мама, залюбила»2
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа19
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение