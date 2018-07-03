Американский бренд Kiehl’s посвятил Казани косметический набор

Казанский набор Kiehl’s. Фото: instagram.com/kiehlsrussia

Известный американский косметический бренд Kiehl’s выпустил капсульную коллекцию, посвященную Казани. В нее вошли бестселлеры марки в специальной упаковке.

На казанском наборе Kiehl’s изображены башня Сююмбике, Зилант, Центр семьи «Казан», мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум и другие символы города.

Казань не в первый раз мелькает в сфере моды и красоты. В середине июня главный российский дизайнер Гоша Рубчинский посвятил городу свитшот и футболку. Еще раньше Adidas выпустил футболку с Зилантом.

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