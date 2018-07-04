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Будни от кутюр: Брижит Макрон пришла на показ Giambattista Valli в джинсах
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Будни от кутюр: Брижит Макрон пришла на показ Giambattista Valli в джинсах 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Для такого крупного модного мероприятия Брижит выбрала достаточно скромный наряд в стиле casual-chic, сделав основой образа зауженные темно-синие джинсы, красный джемпер с рукавами длиной до локтя и замшевые ботильоны.
Дополнили простой, но элегантный образ стильный кожаный браслет в тон топу и черные солнцезащитные очки.
Вообще, подобный стиль любят представительницы многих обеспеченных семей в Европе. Автор книги «Style Wear» Питер Йорк придумал ему название еще в восьмидесятых — «Sloane Rangers». Так он описал представительниц высшего класса, которые покупают и носят обычную «деревенскую», «ковбойскую» одежду дорогих марок, и живут в лондонском районе Sloan Square. В названии он ссылается на героя популярных американских книг и фильмов ковбоя «Одинокого рейнджера» (The Lone Ranger).
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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