Будни от кутюр: Брижит Макрон пришла на показ Giambattista Valli в джинсах

Для такого крупного модного мероприятия Брижит выбрала достаточно скромный наряд в стиле casual-chic, сделав основой образа зауженные темно-синие джинсы, красный джемпер с рукавами длиной до локтя и замшевые ботильоны.

Дополнили простой, но элегантный образ стильный кожаный браслет в тон топу и черные солнцезащитные очки.

Вообще, подобный стиль любят представительницы многих обеспеченных семей в Европе. Автор книги «Style Wear» Питер Йорк придумал ему название еще в восьмидесятых — «Sloane Rangers». Так он описал представительниц высшего класса, которые покупают и носят обычную «деревенскую», «ковбойскую» одежду дорогих марок, и живут в лондонском районе Sloan Square. В названии он ссылается на героя популярных американских книг и фильмов ковбоя «Одинокого рейнджера» (The Lone Ranger).