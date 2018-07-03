Ещё
Кутюр для молодых и модных в осенней коллекции Giambattista Valli
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кутюр для молодых и модных в осенней коллекции Giambattista Valli 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Платья Джамбаттисты Валли легко узнаются. Это всегда пышные многослойные наряды, которые, однако, кажутся невесомыми. Их обожают знаменитости вроде Рианны и Зендаи, выбирая творения дизайнера для выходов на красную ковровую дорожку. В этом году в ряду поклонников Валли значительно прибавится. Модельер взял курс на привлечение молодой аудитории. Новая кутюрная коллекция сделана с учетом интересов юных клиентов Дома. Тут по-прежнему есть фирменные платья-облака, но еще представлены мини-платья с рядами разноцветных перьев, костюмы из брюк и топов, а также лаконичные по силуэту юбки в пол.
Harper’s Bazaar: последние новости
Балетки в тон джинсов и розовый джемпер: элегантный повседневный образ от Мелании Трамп Учимся на примере Натальи Водяновой сочетать кутюр и стритстайл Оливия Палермо, Кьяра Ферраньи и Карин Ройтфельд на показе Giambattista Valli
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги5
«Ты нас, мама, залюбила»2
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа19
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение