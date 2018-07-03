Кутюр для молодых и модных в осенней коллекции Giambattista Valli

Платья Джамбаттисты Валли легко узнаются. Это всегда пышные многослойные наряды, которые, однако, кажутся невесомыми. Их обожают знаменитости вроде Рианны и Зендаи, выбирая творения дизайнера для выходов на красную ковровую дорожку. В этом году в ряду поклонников Валли значительно прибавится. Модельер взял курс на привлечение молодой аудитории. Новая кутюрная коллекция сделана с учетом интересов юных клиентов Дома. Тут по-прежнему есть фирменные платья-облака, но еще представлены мини-платья с рядами разноцветных перьев, костюмы из брюк и топов, а также лаконичные по силуэту юбки в пол.