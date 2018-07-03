Как носить платье, чтобы выглядеть стройнее: девять лучших фасонов

Платье А-силуэта

Платье-трапеция скрывает живот.

Сумка Chloé, цена: от 106 000 руб. ; кеды Versace, цена: от 41 600 руб. ;

браслет GFase, цена: от 18 250 руб. Почему стройнит? Если вы недовольны своей талией, обладаете типом фигуры «яблоко» или просто хотите похвастаться красивыми ногами, платье-трапеция успешно справится с каждой из этих задач. Расширяющийся книзу крой юбки скроет и живот, и полные бедра. Обладательницам красивых рук можно смело выбирать платья без рукавов. С чем носить? Свежо и небанально будет смотреться обувь в спортивном стиле и маленькая сумочка. Если платье неброского оттенка и принта, в ансамбль можно добавить крупные браслеты. К такому платью идеально подойдет сумка с принтом. Например, маленькая сумочка оттенка розового золота с декором от GRIZZLY или голубая с необычным принтом от «Трех сундуков».

Сумка Ors Oro в GRIZZLY, цена: от 2 398 руб.,

заказать: +7 (499) 703-45-56​

Сумка Alliance в магазине «Три сундука»,

цена: от 2 950 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85​

Платье с купоном по низу

Платье с купоном отвлекает внимание от полных ног.

Босоножки Gianvito Rossi, цена: от 48 100 руб. ; сумка Chloé, цена: от 106 000 руб. Почему стройнит? Ритмичные узоры на ткане могут искажаться (особенно если платье надевает девушка с формами), что выглядит не слишком привлекательно. Поэтому безошибочным вариантом в таком случае будет модель с купоном на подоле или на рукавах. Очень женственно выглядят отдельные веточки с цветами или сходящий на нет геометрический рисунок. Кроме того, узор поможет отвлечь внимание от полноватых ног. С чем носить? Если само платье довольно яркое, лучше выбрать бежевую обувь и неброские аксессуары. Если в роли купона выступает этнический принт, можно надеть сандалии без каблука, соломенную шляпу и добавить плетеную сумку. Выберите платья с купоном на подоле от Michal Negrin. Модели с короткими рукавами идеально подойдут для жаркого летнего дня. Салон-бутик Michal Negrin представляет эксклюзивные платья ручной работы, украшенные тафтой, кристаллами Swarovski и старинным кружевом.

Платье «Лекси» от Michal Negrin,

цена: от 38 500 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92​

Платье «Абигейл» от Michal Negrin,

цена: от 54 550 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92​

Платье-рубашка

Платье-рубашка скрывает диспропорции фигуры.

Платье Van Laack, цена: от 22 200 руб. ; сумка Saint Laurent, цена: от 170 000 руб. ;

лоферы Marni, цена: от 40 950 руб. ; шляпа Maison Michel, цена: от 42 750 руб. Почему стройнит? Этот фасон идет всем, вне зависимости от телосложения. Платье-рубашка идеально скрывает диспропорции фигуры и подходит женщинам как с большой, так и с маленькой грудью, девушкам с талией и без, дамам с узкими и с широкими бедрами. Вертикальный ряд пуговиц вытягивает силуэт, а само платье можно носить с поясом или без. С чем носить? На вопрос «с какой обувью носить платье-рубашку?» ответ однозначный: с любой! Это могут быть и кеды, и сандалии, и лаконичные босоножки на высоком каблуке. Аналогично можно выбрать ту сумку, которая по душе. Под платье-рубашку можно также надеть легинсы или скинни. К платью-рубашке подберите элегантные летние босоножки от компании El Tempo. Босоножки выполнены из мягкой натуральной кожи, которая отличается практичностью и комфортом в носке.

Босоножки El Tempo, цена: от 4 490 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Босоножки El Tempo, цена: от 3 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Платье с запахом

Платье с запахом уравновешивает тяжелые бедра.

Туфли Gianvito Rossi, цена: 49 650 руб. ; сумка Bottega Veneta, цена: 182 500 руб. Почему стройнит? Красивый V-образный вырез всегда подчеркивает грудь, а диагональная линия запаха юбки позволяет платью плавно ложиться по фигуре, что позволяет выглядеть изящнее. Модели с высокой талией спрячут живот и уравновесят широкие бедра. С чем носить? Предпочтение стоит отдать обуви на каблуке, особенно если вы пышная женщина. Гармонично с таким платьем смотрятся жакеты и блейзеры. Платья с запахом на любые случаи вы можете приобрести в модном доме Ianis Chamalidy. Фасон платья выгодно подчеркнет женственные изгибы фигуры и скроет недостатки.

Платье Ianis Chamalidy, цена: от 37 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Платье Ianis Chamalidy, цена: от 21 000 руб.,

заказать:+7 (800) 555-00-36​

Платье с асимметрией

Платье с асимметрией нивелирует любые недостатки фигуры.

Босоножки Jimmy Choo, цена: от 43 759 руб. ; клатч Tom Ford, цена: от 106 000 руб. Почему стройнит? Асимметричный крой, неоднозначное цветовое решение или отделка нивелируют любые недостатки фигуры, потому что все внимание переключается на сложный фасон. Отважным девушкам придутся по вкусу платья на одно плечо или с подолом разной длины. Те, кто готов к любым экспериментам, оценят многослойные модели с асимметричным вырезом или юбкой. С чем носить? С максимально нейтральными аксессуарами и обувью, иначе рискуете превратить стильный образ в вычурный. К асимметричному платью темного оттенка подберите маленькую сумочку черного цвета из искусственной кожи от магазина Bagsland.

Сумка женская Bagsland, цена: от 1 345 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Сумка женская Bagsland, цена: от 1 155 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Платье-халат

Платье-халат скрадывает все недостатки фигуры.

Босоножки Francesco Russo, цена: от 59 950 руб. ; сумка Gucci, цена: от 392 000 руб. ;

серьги Balenciaga, цена: от 45 550 руб. Почему стройнит? Этот фасон объединяет в себе преимущества двух предыдущих моделей и отлично скрадывает любые недостатки фигуры. Модели длиной до колена называют платьями-кимоно, которые, кстати, входят в топ-10 самых актуальных фасонов этого сезона. С чем носить? С подчеркнуто женственными аксессуарами, босоножками с тонкими ремешками, на каблуке, с украшениями. Отлично подойдут босоножки из бархата винного цвета или из текстиля черно-белого цвета от CORSOCOMO.

Босоножки CORSOCOMO, цена: от 3 400 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Босоножки CORSOCOMO, цена: от 5 100 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Платье прямого кроя

Платье прямого кроя подчеркивает стройность ног.

Платье Escada, цена: от 48 200 руб. ; сумка Sain Laurent, цена: от 75 400 руб. ;

босоножки Stuart Weitzman, цена: от 28 950 руб. Почему стройнит? Сразу стоит отметить, что платье прямого кроя подойдет женщинам, у которых нет больших проблем с лишним весом, особенно в районе бедер. Обладательниц фигуры «груша» такое платье сделает тучными. Все остальные могут смело примерять подобные модели. С чем носить? Обувь и сумка подбирается в зависимости от случая, принта и личных предпочтений. Все модели хорошо сочетаются с босоножками, лодочками и обувью в спортивном стиле.

Платье Barbour в Trolls, цена: от 5 910 руб.,

заказать: +7 (495) 740-90-58​

Платье Barbour в Trolls, цена: от 5 270 руб.,

заказать: +7 (495) 740-90-58​

Платье в бельевом стиле

Платье в бельевом стиле добавляет образу женственности.

Платье Tom Ford, цена: от 199 500 руб. ; футболка ММ6, цена: от 12 300 руб. ;

босоножки Tom Ford, цена: от 31 400 руб. ; клатч Jimmy Choo, цена: от 69 500 руб. Почему стройнит? Прямой крой, тонкие бретели и отделка кружевом в комплексе создают очень изысканный и женственный образ, который подойдет девушкам и женщинам среднего телосложения. С чем носить? С любой обувью, кроме спортивной. Летом лучший выбор — босоножки на каблуке. Под платье в бельевом стиле можно надеть топ или свободную футболку с подвернутыми рукавами. Платье в вертикальную полоску

Платье в вертикальную полоску вытягивает силуэт.

Платье Equipment, цена: от 29 950 руб. ; сумка Marc Jacobs, цена: от 22 700 руб. ;

босоножки Giuseppe Zanotti, цена: от 38 850 руб. Почему стройнит? Ответ здесь более чем очевидный: вертикальная полоска сама по себе вытягивает силуэт. Если хочется сделать акцент на длинных ногах и хрупком телосложении, стоит выбирать широкую полоску. Если вы не слишком довольны своей фигурой, лучше остановиться на узкой. С чем носить? С любой удобной обувью. Удлинить ноги помогут туфли или босоножки T-strap, игривости добавят туфли Мэри Джейн, а лодочки превратят образ в стильный офисный лук. Платье в вертикальную полоску Chruel, цена: от 8 990 руб. ; платье с купоном Chruel, цена: от 2 490 руб. Подбираем идеальное платье:

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