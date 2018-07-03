Asics выпускает новую модель кроссовок Gel-Kayano

Gel-Kayano 25 имеет облегчённую амортизирующую подошву FlyteFoam Lyte1. Новейшая запатентованная пена Asics улучшает отдачу в передней части стопы за счёт нановолокон особой прочности. Особое расположение вставки Asics Gel способствует превосходному поглощению ударной нагрузки.

Кроме этого, полностью обновился сетчатый верх из двойного жаккарда. Обувь удобно садится на ногу и пропускает воздух. При беге кроссовки не натирают благодаря гибкому материалу, который уменьшает заломы. Всё это помогает улучшить результаты бегунов на длинные дистанции. Фото: Asics

Пол Майлз

директор по маркетингу корпорации Asics — Основатель нашей компании гордился бы разработкой Gel-Kayano 25, а эти кроссовки — лишь начало прорыва, который грядёт в беговой коллекции в ближайшие несколько лет. Статьи по теме ASICS запустил беговой челлендж 14 лучших кроссовок для бега Как правильно подобрать размер кроссовок Чем отличаются кроссовки для тренировки, занятий спортом и бега

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