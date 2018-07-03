Ещё
Asics выпускает новую модель кроссовок Gel-Kayano
Далее:
Читайте также:
Ещё

Asics выпускает новую модель кроссовок Gel-Kayano 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Gel-Kayano 25 имеет облегчённую амортизирующую подошву FlyteFoam Lyte1. Новейшая запатентованная пена Asics улучшает отдачу в передней части стопы за счёт нановолокон особой прочности. Особое расположение вставки Asics Gel способствует превосходному поглощению ударной нагрузки.
Кроме этого, полностью обновился сетчатый верх из двойного жаккарда. Обувь удобно садится на ногу и пропускает воздух. При беге кроссовки не натирают благодаря гибкому материалу, который уменьшает заломы. Всё это помогает улучшить результаты бегунов на длинные дистанции. Фото: Asics
Пол Майлз
директор по маркетингу корпорации Asics — Основатель нашей компании гордился бы разработкой Gel-Kayano 25, а эти кроссовки — лишь начало прорыва, который грядёт в беговой коллекции в ближайшие несколько лет. Статьи по теме ASICS запустил беговой челлендж 14 лучших кроссовок для бега Как правильно подобрать размер кроссовок Чем отличаются кроссовки для тренировки, занятий спортом и бега
Запись «Asics выпускает новую модель кроссовок Gel-Kayano» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Как улучшить секс с партнёром: 6 простых способов Зачем нужно регулярно ходить к гинекологу 6 вещей на кухне, которые лучше выкинуть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги5
«Ты нас, мама, залюбила»2
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа19
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение