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Может ли бандажное платье быть модным в 2018-м? Да, если оно такое, как у Пенелопы Крус
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Может ли бандажное платье быть модным в 2018-м? Да, если оно такое, как у Пенелопы Крус 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если вы думали, что бандажные платья остались где-то далеко в начале нулевых, то вы правы. Сейчас невозможно представить кого-то классного и модного в подобном обтягивающем наряде. Впрочем, как мы знаем, и из правил бывают исключения. Наглядный пример — Пенелопа Крус. Вчера в Париже состоялась вечеринка в честь запуска ее коллекции для Atelier Swarovski. На Пенелопе было то самое бандажное платье, но не простое, а удлиненное, с полупрозрачной юбкой из контрастной по фактуре ткани и со сложным вырезом. Такой выбор одобряем.
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