Кейли Куоко пришла на свою свадьбу в развратном комбинезоне

Правда, это был не единственный наряд, который Пенни из «Теории большого взрыва» припасла для долгожданного торжества.

Звезда одного из самых кассовых телесериалов решила вновь связать себя узами брака. Об этом ее фанаты смогли узнать из Instagram, где Кейли щедро поделилась снимками с церемонии и свадебной вечеринки. Внимание модной общественности, разумеется, привлекли наряды блондинки. Сначала она выложила в сеть фото, на котором была облачена в шикарное кружевное платье в пол. Затем последовал пост, где Кейли предстала перед фолловерами в белом кружевном комбинезоне с весьма внушительным декольте.

Подписчики немного заволновались, раздумывая, какой же из этих нарядов блондинка выбрала для торжественной церемонии, но звезда вскоре сама рассеяла сомнения: она выложила фото, запечатлевшее самый важный момент. К алтарю Кейли Куоко пошла все-таки не в развратном комбинезоне, а в нежном платье из кружева и накидке, покрывающей голову и плечи.

Публикация от @normancook

30 Июн 2018 в 11:18 PDT Мужем актрисы стал Карл Кук, с которым она состоит в отношениях с 2016 года. Пара объявила о помолвке 30 ноября 2017 года, в день 32-летия Куоко. Напомним, что за плечами у Кейли уже есть один брак: с 2013 по 2016 год она была замужем за теннисистом Райаном Свитингом. До этого актриса несколько лет состояла в отношениях с Джонни Галэки, который является ее партнером по сериалу «Теория большого взрыва».

Публикация от @normancook

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