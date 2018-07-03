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Курский ЭКОмодельер презентовал в Москве «футбольную» коллекцию
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Курский ЭКОмодельер презентовал в Москве «футбольную» коллекцию 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Артур Браже создал образы для болельщиков Чемпионата Мира из вторсырья
Коллекция «Россия — Чемпионка» сделана из старой мебели, видеоплёнки, отслуживших молний и старых красок. Кроме того, для её пошива Артур Браже принципиально не использует новые нитки. Идея создать коллекцию в поддержку российской сборной пришла ему вместе с новостью о Чемпионате. Артур долго работал над эскизами и создал пять образов, которые имели оглушительный успех во время показа.
— У меня до сих пор эмоции — это было что-то невероятное. На нас налетела толпа так, что я даже опасался за костюмы, но все были очень доброжелательные. Были сделаны сотни фотографий, иностранцы спрашивали, как с нами связаться. Очень порадовала реакция японцев и корейцев. Бразильский мальчик попросил визитку, чтобы пригласить нас к себе, — цитирует автора портал sm-news.ru.
Увидеть работы можно в курском ЭКО-музее (улица Ендовищенская 8А, суббота с 13:30 до 17:00).
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